Cuatro jóvenes paradeportistas de la región Arequipa fueron convocados a la selección peruana de baloncesto sobre silla de ruedas que representará al Perú en los II Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, certamen que se disputará en Colombia del 5 al 15 de julio.

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Se trata de los seleccionados: Olga Lazarte Atamari, Karina Torres Mendoza, Ignasio Doy y Carlos Bellido. Los arequipeños llegaron a esta convocatoria tras su destacada participación en el Campeonato Apertura de Baloncesto sobre Silla de Ruedas – Zona Sur 2026.

El campeonato, organizado por la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno Regional de Arequipa, busca impulsar el deporte en el sur del país.

La institución remarcó la importancia de este logro y ratificó su compromiso de seguir generando espacios de competencia e inclusión para las personas con discapacidad.

“Estamos seguros de que dejarán en alto el nombre de Arequipa y del Perú con su esfuerzo, disciplina y espíritu deportivo”, señaló la entidad regional.