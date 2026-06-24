Arequipa reafirmó su posición como escenario clave del paradeporte nacional al albergar el Campeonato de Apertura de Baloncesto sobre Silla de Ruedas - Zona Sur 2026, organizado por el Gobierno Regional de Arequipa a través de la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social y la Unidad Funcional de Atención a las Personas con Discapacidad.

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El torneo se disputó en las instalaciones del Coliseo de Lara, ubicado en el distrito de Socabaya, y congregó a paradeportistas y delegaciones de Arequipa, Cusco, Puno, Apurímac y Lima.

Como parte de los anuncios del cierre, las autoridades reafirmaron la propuesta de institucionalizar el campeonato en la región para asegurar su continuidad en los próximos años.

Cabe mencionar que el campeonato se inauguró el 19 de junio y terminó el pasado 21 de junio, con la reunión de 11 delegaciones. La finalidad también es visibilizar el esfuerzo de estos deportistas y promover una mirada social más inclusiva, libre de barreras para la participación plena.

RESULTADOS DEL CAMPEONATO

CATEGORÍA VARONES (PRIMERA DIVISIÓN)

Primer lugar: Pablo Zabala de Cusco Segundo lugar: Paradeporte de Cusco Tercer lugar: Amigos por y para siempre de Arequipa

CATEGORÍA VARONES (SEGUNDA DIVISIÓN)

Primer lugar: Desafío sobre Ruedas de Arequipa Segundo lugar: Club Deportivo Los Cejales de Apurímac

CATEGORÍA DAMAS

Primer lugar: Desafío sobre Ruedas de Arequipa Segundo lugar: Cusco BBNB Tercer lugar: BBNB Lima

Arequipa como sede del baloncesto sobre silla de ruedas. Foto: Gobierno Regional de Arequipa.

Arequipa como sede del baloncesto sobre silla de ruedas. Foto: Gobierno Regional de Arequipa.