La segunda fase de la Etapa Departamental de Junín de la Copa Perú 2026 comenzó con resultados que reafirman el protagonismo de varios equipos con experiencia en el denominado “fútbol macho”. La primera fecha dejó goleadas, triunfos visitantes y el empate de uno de los favoritos al título, Asociación Sumar Motors, que no pudo imponerse como local.

Atlético Chanchamayo fue el equipo que logró el marcador más amplio de la jornada, mientras que Centro Estudiantil San Agustín (CESA) consiguió una importante victoria fuera de casa.

Grupo A: dos empates en el arranque

El Grupo A registró igualdad en ambos compromisos.

Asociación Sumar Motors, representante de Huancayo, empató 1-1 frente a Municipal La Oroya (Yauli), dejando escapar puntos en condición de local.

En el otro encuentro, Defensor Cormis (Jauja) y CAD Cóndor (Tarma) también igualaron 1-1.

Grupo B: CESA y Paccha Chico golpean como visitantes

El Centro Estudiantil San Agustín (CESA) protagonizó una de las mejores actuaciones de la fecha al imponerse 4-2 como visitante sobre Los Canarios de Tarma.

El conjunto huancaíno aprovechó los espacios que dejó su rival y fue efectivo en el contragolpe para quedarse con los tres puntos.

En el otro partido del grupo, AD Racing (Satipo) no pudo hacer valer su localía y cayó 0-2 frente a Paccha Chico (Jauja), que mostró mayor contundencia en ataque.

Grupo C: triunfos de Defensor Concepción y Juventud Alianza

Defensor Concepción venció 2-1 a Juventud Cocaya (Yauli) en condición de visitante, luego de aprovechar los espacios generados por el cuadro local.

Por su parte, Juventud Alianza (Chupaca) hizo respetar la casa y derrotó 2-1 a Unión Perené (Chanchamayo).

Grupo D: Atlético Chanchamayo goleó y Municipal Usibamba ganó por la mínima

La goleada de la jornada la protagonizó Atlético Chanchamayo, que superó 5-0 a CD Familia Molina (Chupaca), dejando en evidencia sus aspiraciones de avanzar hacia la Etapa Nacional de la Copa Perú.

En el otro compromiso del grupo, Municipal Usibamba (Concepción) derrotó 1-0 a Progreso (Tayacaja) y comenzó con pie derecho la segunda fase del torneo.

Resultados de la primera fecha

Grupo A

Asociación Sumar Motors 1-1 Municipal La Oroya

Defensor Cormis 1-1 CAD Cóndor

Grupo B

Los Canarios 2-4 CESA

AD Racing 0-2 Paccha Chico

Grupo C

Juventud Cocaya 1-2 Defensor Concepción

Juventud Alianza 2-1 Unión Perené

Grupo D

Atlético Chanchamayo 5-0 CD Familia Molina

Municipal Usibamba 1-0 Progreso