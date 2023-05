Deportivo El Rayo derrotó 3 a 2 a Juventud La Encalada y se coronó campeón de la Primera División de la Liga Distrital de Fútbol de Víctor Larco Herrera, en la región La Libertad.

Los dirigidos por Claudio y Abat Jara se perfilan como uno de los favoritos para ganar la etapa provincial de la Copa Perú.

Fase provincial

Con la participación de 18 clubes se inicia este domingo la etapa provincial de la Copa Perú-zona Trujillo. Las escuadras de Deportivo El Rayo (campeón Víctor Larco), Defensor Porvenir (campeón El Porvenir), Training Gol (campeón Trujillo), Alfonso Ugarte (subcampeón Trujillo) y Deportivo Diamante (campeón La Esperanza) parten como los favoritos.

Los duelos en el Grupo A , en campo La Encalada, El Rayo vs. Deportivo Víctor Raúl FC de Laredo, desde las 3:30 de la tarde. Y en Club del Pueblo de Florencia de Mora, 3:30 p.m., Flamengo Sport vs. Huaca del Sol.

Por la serie B , en el Estadio Unión de Laredo, Defensor Porvenir vs. Juventud La Encalada, a las 10:00 a.m. Y en el Ramiro Ñique, 3:30 p.m., Santos Real Juventud vs. PEPFIT Alto Salaverry.

Por el Grupo C , Estadio Unión Laredo, Training Gol vs. Deportivo Indoamérica, a las 3:30 p.m. Y en Estadio Municipal de Salaverry, 3:30 p.m., Deportivo Calle Trece vs. Defensor Huanchaquito.