La Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) y la ADFP de Segunda División han expresado la preocupación por la situación económica de los clubes de la Liga 1 y la Liga 2 en medio de la crisis generada por el coronavirus en el país y todo el planeta.

Las entidades anteriormente mencionadas se pronunciaron mediante un comunicado en el que solicitaron apoyo a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Conmebol y FIFA para las instituciones e integrantes que son afectados.

“Sabemos que los Clubes no pueden poner en peligro la salud de sus jugadores, comandos técnicos y personal auxiliar y administrativo respectivo, pero también sabemos que el aislamiento domiciliario no le permite obtener ingresos económicos a los Clubes. Si no hay espectáculo no hay ingresos”, manifiestan desde la ADFP.

“Es el momento de solidaridad, son los Clubes al final los que sostienen y han sostenido siempre a la FPF, a la Conmebol y a la FIFA, ahora pedimos que nos devuelvan el apoyo, disponiendo estas Instituciones de recursos económicos directos a favor de los Clubes Profesionales de Fútbol del Perú”, añaden en la nota.

En el mismo comunicado, la ADFP ha hecho hincapié en las instituciones profesionales que no perciben ingresos económicos por concepto de derecho de transmisión televisiva por los compromisos que disputan de locales en los campeonatos domésticos.

“Esta solidaridad debe extenderse también a los Clubes de la Liga 1 y Liga 2 que no cuentan con ingresos por derechos de TV, todos los Clubes que integran las dos Ligas del Fútbol Profesional Peruano deben recibir un aporte razonable por los derechos de transmisión televisiva de los partidos que sus equipos disputen en condición de local, es la Junta Directiva de la FPF, la llamada a resolver este reiterado pedido”, agregan.

Por último, la nota manifiesta que cada club ha recibido “un listado de propuestas para su respectivo análisis y luego hacerlas extensivas a la FPF”, con la finalidad de llegar a acuerdos que no perjudiquen a los integrantes de la Primera y Segunda.

El comunicado completo

El comunicado de la ADFP.

