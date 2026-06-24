Los corredores peruanos José Manuel Quispe (Arequipa) y Rosalía Zegarra (Cajamarca) están listos para su próximo reto internacional: la Ibarra SkyRace, que se llevará a cabo en Ecuador este domingo 28 de junio.

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Ambos, integrantes del team Civa Endurance Club, llegan tras una actuación vibrante en la Andes Mountain Skyrace (segunda fecha de la Copa del Mundo - Merrell Skyrunner World Series), donde demostraron una superioridad absoluta frente a competidores de élite mundial en condiciones extremas de alta montaña y frío bajo cero.

El arequipeño José Manuel Quispe buscará repetir el liderazgo que lo coronó campeón en los 42 km de la prueba chilena. Por su parte, la cajamarquina Rosalía Zegarra, quien dominó con autoridad la categoría femenina en la última competencia, buscará mantener la racha ganadora y seguir consolidando el skyrunning peruano a nivel continental.

Cabe mencionar que esta competencia en Ecuador será un escenario competitivo y técnico. “Estamos listos para darlo todo una vez más. Nos hemos preparado muy bien para poder luchar por un podio en Ecuador y luego ratificar eso en la UTCB 2026”, señaló José Manuel Quispe.

Luego de este desafío en Ecuador, ambos irán a la competencia Ultra Trail Cordillera Blanca 2026.