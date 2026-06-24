El FBC Melgar anunció ayer oficialmente el regreso del defensor argentino Leonel González, quien llega mañana a la ciudad de Arequipa después de disputar la primera mitad de la temporada 2026 a préstamo en Universidad de Concepción de Chile.

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González había sido cedido a préstamo al club chileno para toda la campaña 2026, pero tras una evaluación de su desempeño, Melgar optó por adelantar su retorno. Durante su estancia en la Universidad de Concepción, disputó 15 encuentros oficiales y anotó un gol frente a Ñublense, consolidándose como una pieza importante en la defensa del equipo sureño.

RESPALDO

La decisión de recuperarlo estuvo respaldada por el propio entrenador Miguel Rondelli, quien señaló públicamente la necesidad de sumar un futbolista con experiencia y versatilidad en la última línea.

Tras analizar las alternativas disponibles, el estratega se inclinó por el regreso del argentino, quien ya conoce el funcionamiento y las exigencias del club.

Leonel González destaca por desempeñarse principalmente como defensa central, aunque también puede actuar como lateral izquierdo. Además de su capacidad defensiva, posee un potente remate de larga distancia que le permite aportar en ataque. En su etapa anterior con Melgar marcó dos goles, mientras que a lo largo de su carrera profesional acumula cuatro anotaciones.

El futbolista llegó a Arequipa en 2024 procedente de Argentinos Juniors, club donde militó entre 2022 y 2023. Previamente defendió las camisetas de Godoy Cruz y Estudiantes, acumulando experiencia en el competitivo fútbol argentino antes de emprender su aventura en el balompié peruano.

Durante sus dos temporadas en Melgar dejó una grata impresión entre los aficionados por su entrega, compromiso y regularidad dentro del campo de juego. Sin embargo, a comienzos de la temporada 2026 no entró en los planes del entonces entrenador Juan Reynoso, situación que derivó en su préstamo al fútbol chileno. Ahora, bajo la conducción de Rondelli, tendrá una nueva oportunidad para consolidarse en el equipo.