La selección de Portugal consiguió una contundente victoria por 5-0 sobre Uzbekistán en su segundo partido del Mundial 2026, disputado en el estadio de Houston. La gran figura de la noche fue Cristiano Ronaldo, autor de dos goles que guiaron a los lusos hacia un triunfo clave en sus aspiraciones de clasificación.

El experimentado atacante abrió el marcador apenas a los 6 minutos. Tras recibir un centro desde la banda derecha, remató con potencia para vencer al arquero Utkir Nematov. Portugal mantuvo el control del encuentro y amplió la ventaja a los 17 minutos con un preciso tiro libre de Nuno Mendes.

Portugal's forward #07 Cristiano Ronaldo (C) reacts as he scores his team's third goal during the 2026 World Cup Group K football match between Portugal and Uzbekistan at the Houston Stadium in Houston on June 23, 2026. Scotland and Brazil will meet in a 2026 World Cup Group C football match at the Miami Stadium in Miami Gardens on June 24, 2026. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Antes del descanso, Cristiano volvió a demostrar toda su calidad. A los 39 minutos ejecutó una brillante definición cruzada que ingresó suavemente al arco uzbeko, firmando su doblete personal y encaminando definitivamente la goleada portuguesa en territorio estadounidense.

En la segunda mitad, el dominio luso continuó. Un autogol de Abdukodir Khusanov a los 60 minutos aumentó la diferencia, mientras que Rafael Leão cerró la cuenta a los 87 con un potente remate de derecha. El resultado confirmó la superioridad de Portugal durante los noventa minutos.

Con esta actuación, Cristiano Ronaldo dejó en claro que sigue vigente y capaz de competir al nivel de otras grandes figuras del Mundial 2026, como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Portugal suma ahora cuatro puntos en el Grupo K y definirá su clasificación el próximo 27 de junio frente a Colombia en Miami. Por su parte, Uzbekistán continúa sin unidades y afrontará su último compromiso ante RD Congo en Atlanta con escasas opciones de permanecer en carrera.