La selección de Portugal consiguió una contundente victoria por 5-0 sobre Uzbekistán en su segundo partido del Mundial 2026, disputado en el estadio de Houston. La gran figura de la noche fue Cristiano Ronaldo, autor de dos goles que guiaron a los lusos hacia un triunfo clave en sus aspiraciones de clasificación.
El experimentado atacante abrió el marcador apenas a los 6 minutos. Tras recibir un centro desde la banda derecha, remató con potencia para vencer al arquero Utkir Nematov. Portugal mantuvo el control del encuentro y amplió la ventaja a los 17 minutos con un preciso tiro libre de Nuno Mendes.
Antes del descanso, Cristiano volvió a demostrar toda su calidad. A los 39 minutos ejecutó una brillante definición cruzada que ingresó suavemente al arco uzbeko, firmando su doblete personal y encaminando definitivamente la goleada portuguesa en territorio estadounidense.
En la segunda mitad, el dominio luso continuó. Un autogol de Abdukodir Khusanov a los 60 minutos aumentó la diferencia, mientras que Rafael Leão cerró la cuenta a los 87 con un potente remate de derecha. El resultado confirmó la superioridad de Portugal durante los noventa minutos.
Con esta actuación, Cristiano Ronaldo dejó en claro que sigue vigente y capaz de competir al nivel de otras grandes figuras del Mundial 2026, como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland.
Portugal suma ahora cuatro puntos en el Grupo K y definirá su clasificación el próximo 27 de junio frente a Colombia en Miami. Por su parte, Uzbekistán continúa sin unidades y afrontará su último compromiso ante RD Congo en Atlanta con escasas opciones de permanecer en carrera.