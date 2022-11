En abril, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez perdieron a Ángel, uno de los dos hijos que la pareja esperó. Han pasado algunos meses de aquel triste incidente y el futbolista admitió que es una herida que todavía no cicatriza. En la comentada charla con el periodista Piers Morgan, el capitán de Portugal dio detalles con relación a sus sensaciones.

“Probablemente fue el momento más difícil que he tenido en mi vida desde que murió mi padre. Cuando tienes un hijo esperas que todo sea normal, pero tienes ese problema... es difícil”, señaló el jugador de 37 años en la conversación en Talk TV y que está rebotando el periódico británico The Sun.

Luego, ‘CR7′ narró que tuvo sentimientos encontrados por la alegría de cargar a Bella Esmeralda y por no tener entre sus brazos a Ángel. “A veces trato de explicarle a mi familia y amigos más cercanos que nunca me sentí feliz y triste al mismo tiempo. Es difícil de explicar. No sabes si vas a llorar o a sonreír, porque es algo ante lo que no sabes cómo reaccionar, no sabes qué hacer”, dijo.

Cristiano contó a sus hijos sobre el fallecimiento de su hermano

Ronaldo y Georgina volvieron junto a su familia. Es en casa donde experimentaron una situación compleja, pues debían explicar al resto de los hijos qué pasó con Ángel. “Gio llegó a casa y los niños comenzaron a decir: ‘¿Dónde está el otro bebé, dónde está el otro bebé?’”, confesó el astro luso.

En principio, el atacante de Manchester United se encargó de comentar lo ocurrido a Cristiano Junior y ambos lloraron. Más adelante, lo supieron los pequeños Eva, Mateo y Alana Martina. “Después de una semana dije: ‘Seamos francos y seamos honestos con los niños, digamos que, Ángel, que es su nombre, se fue al cielo’”, afirmó.

Tras aquel duro episodio, Cristiano se siente calmado porque sus hijos tiene presente al que partió. “Los niños entienden, había gritos alrededor de la mesa y me dicen: ‘Papá, esto le hice a Ángel’, y señalan al cielo. Lo que más me gusta porque es parte de sus vidas. No les voy a mentir a mis hijos, les digo la verdad, que fue un proceso difícil”.

Al mismo tiempo, el deportista aseguró que ahora se siente más vinculado con Rodríguez y sus pequeños. “De alguna manera, me volví más padre, más amigo de ellos; se vuelven más cercanos a su papá, y yo también a Georgina”, admitió.

Ángel acompaña a Cristiano y la familia

En casa, Cristiano Ronaldo tiene un espacio en el sótano donde guarda las cenizas de su padre, fallecido en 2005, y también del hijo que perdió. Al respecto, el jugador confesó que “hablo con ellos todo el tiempo y están a mi lado. Me ayuda a ser mejor persona, mejor padre. Estoy orgulloso de eso... el mensaje que me envían, especialmente mi hijo”, finalizó.