Aunque muchos consideran que Ecuador tiene un pie fuera del Mundial 2026, dentro de la selección nadie da la batalla por perdida. Con apenas un punto en dos partidos y la obligación de enfrentar a la poderosa Alemania en la última jornada del Grupo E, jugadores y cuerpo técnico aseguran que todavía existen motivos para creer en la clasificación.

Uno de los más optimistas es el lateral Pervis Estupiñán, quien llamó a no bajar los brazos pese al complicado panorama. “No estamos muertos, todavía estamos con vida y no tenemos otra que dejarlo todo en el campo en el último partido y tener fe”, manifestó el futbolista que actualmente milita en el AC Milán de Italia.

La falta de eficacia ofensiva ha sido uno de los principales problemas de la selección ecuatoriana en el torneo. Así lo reconoció el capitán Enner Valencia, quien atribuyó la escasez de goles a una combinación de infortunio y falta de contundencia. “Nos falta un poco de esa suerte de la que se habla en el fútbol. El arco no se nos quiere abrir”, señaló el delantero.

Por su parte, el entrenador argentino Sebastián Beccacece admitió que comprende el malestar de los aficionados por la campaña realizada hasta el momento. El estratega asumió la responsabilidad por los resultados y aseguró que continuará trabajando para ganarse la confianza de la hinchada. “A lo mejor no he logrado entrar en el corazón del pueblo ecuatoriano, pero lo seguiré intentando”, afirmó.

Pese a las dificultades, Ecuador cuenta con futbolistas de primer nivel que compiten en algunas de las ligas más exigentes del mundo. Entre ellos destacan el defensor central Willian Pacho, del París Saint-Germain, y el mediocampista Moisés Caicedo, figura del Chelsea, quienes serán piezas fundamentales en el decisivo compromiso.

La selección ecuatoriana ocupa actualmente el tercer lugar del Grupo E con una sola unidad y está obligada a derrotar a Alemania este jueves en Nueva Jersey para mantener opciones de avanzar a la siguiente fase. La misión es complicada, pero en el campamento tricolor insisten en que mientras exista una posibilidad matemática, seguirán luchando hasta el final.