La selección de España mostró su mejor versión en el Mundial 2026 y goleó por 4-0 a Arabia Saudita en partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo H, disputado en el estadio de Atlanta. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente estaba obligado a ganar con autoridad y respondió con una actuación contundente para recuperar protagonismo en el torneo.

La apertura del marcador llegó temprano gracias a Lamine Yamal. A los 10 minutos, el joven atacante aprovechó un preciso centro rasante de Mikel Oyarzabal para definir con categoría y vencer la resistencia del arquero Mohammed Alowais, dando tranquilidad al cuadro español.

Partidoi

La gran figura del encuentro fue precisamente Oyarzabal, quien coronó una destacada actuación con un doblete. El delantero marcó el segundo tanto a los 21 minutos tras sacar provecho de una confusión defensiva en el área saudí y apenas tres minutos después volvió a aparecer para empujar un balón que quedó suelto luego de varios cabezazos dentro del área.

España mantuvo el dominio en la segunda mitad y amplió la ventaja a los 49 minutos. Hassan Tambakti terminó enviando el balón a su propia portería al intentar despejar un remate de Marc Cucurella, decretando el 4-0 que sentenció definitivamente el compromiso.

La diferencia pudo ser aún mayor para la ‘Roja’. En tiempo de descuento, el árbitro brasileño Raphael Claus anuló un gol de Ferran Torres luego de revisar la acción en el VAR y determinar una posición adelantada en la jugada previa.

Con este resultado, España asumió el liderato del Grupo H con cuatro puntos. Arabia Saudita se quedó con una unidad, mientras que Uruguay y Cabo Verde, ambos con un punto, completarán la segunda jornada cuando se enfrenten este domingo desde las 17:00 horas.