La Academia Deportiva El Niño FC goleó 8-1 a Star F.B.C., en el Estadio Víctor Raúl Haya de la Torre, y lidera el Grupo A de la liguilla de ascenso de la Segunda División de Fútbol de La Esperanza, denominada “I Copa Universidad Privada de Trujillo-UPRIT”.

El cuadro rojo y blanco suma dos victorias que le permiten mantenerse firme en su objetivo por llegar a la Primera División esperancina para el 2026.

Por la misma serie, Atleti FBC sorprendió y se tumbó por 2-1 a CAR Municipal.

El Niño FC es líder con 6 puntos. Luego, le siguen Atleti FBC con 3, Deportivo Fortaleza y CAR Municipal, ambos con 1 punto, y Star F.B.C. colero sin punto alguno.

Peleado

Mientras tanto, en el Grupo B, las escuadras de Botafogo River y C.D. Talleres sumaron de a tres y se mantienen como punteros con 6 puntos.

En esta jornada, Botafogo River 2-1 Deportivo Figueroa y Sport Los Olivos F.C. 1-7 C.D. Talleres.