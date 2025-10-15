La Academia Deportiva El Niño Fútbol Club apabulló 15-0 a Real Madrid Junior, en el Estadio Víctor Raúl Haya de la Torre, por la tercera fecha del Grupo E del torneo de la Segunda División de la Liga Distrital de La Esperanza, torneo denominado “Copa Universidad Privada de Trujillo - UPRIT”.
El cuadro rojo y blanco, dirigido por José Ramírez Cubas, suma 6 puntos y lidera su serie. Además, acumula 19 goles a favor y solo tres tantos.
Ramírez Cubas, quien tiene cinco títulos de Copa Perú en su carrera como DT, asumió este proyecto con el firme objetivo de llegar a la Primera División del fútbol esperancino para la próxima temporada.
Resultados de la tercera fecha:
Grupo A
- Sport Los Olivos FC 5-0 Academia La Villa Juniors
- Águilas Juniors 0-12 Deportivo Fortaleza
Grupo B
- C.D. Talleres 12-1 Mariano Melgar
- Botafogo River 4-0 Universitario Ediral
Grupo C
- Unión Indoamérica 1-2 Unión Sport Ohiggins
- Cruzeiro 6-1 Deportivo Brivas
Grupo D
- Defensor La Villa 4-2 Cuso Club
- Sport Cahuide 0-2 CAR Municipal
Grupo E
- Star F.B.C. 1-3 Atlético Marcelo Bielsa
- Academia Deportiva El Niño FC 15-0 Real Madrid Junior