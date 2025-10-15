La Academia Deportiva El Niño Fútbol Club apabulló 15-0 a Real Madrid Junior, en el Estadio Víctor Raúl Haya de la Torre, por la tercera fecha del Grupo E del torneo de la Segunda División de la Liga Distrital de La Esperanza, torneo denominado “Copa Universidad Privada de Trujillo - UPRIT”.

El cuadro rojo y blanco, dirigido por José Ramírez Cubas, suma 6 puntos y lidera su serie. Además, acumula 19 goles a favor y solo tres tantos.

Ramírez Cubas, quien tiene cinco títulos de Copa Perú en su carrera como DT, asumió este proyecto con el firme objetivo de llegar a la Primera División del fútbol esperancino para la próxima temporada.

Resultados de la tercera fecha:

Grupo A

Sport Los Olivos FC 5-0 Academia La Villa Juniors

Águilas Juniors 0-12 Deportivo Fortaleza

Grupo B

C.D. Talleres 12-1 Mariano Melgar

Botafogo River 4-0 Universitario Ediral

Grupo C

Unión Indoamérica 1-2 Unión Sport Ohiggins

Cruzeiro 6-1 Deportivo Brivas

Grupo D

Defensor La Villa 4-2 Cuso Club

Sport Cahuide 0-2 CAR Municipal

Grupo E

Star F.B.C. 1-3 Atlético Marcelo Bielsa

Academia Deportiva El Niño FC 15-0 Real Madrid Junior