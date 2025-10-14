Las escuadras de Miguel Grau y FC Las Lomas marchan imparables en la Segunda División “Copa Ravni” de la Liga Deportiva Distrital de Fútbol de Huanchaco y lideran los grupos A y B, respectivamente, con 12 puntos tras cuatro fechas jugadas.

VER MÁS: Mannucci ganó y se metió a la semifinal de la Liga Femenina

EN LO ALTO

La oncena de Miguel Grau no tuvo problemas y goleó 6-0 a Talento FC, en el Estadio Municipal de Huanchaco, para seguir como puntero de la serie A.

Mientras tanto, Juventud Huanchaquito superó 3-2 a Deportivo Parma y Atlético King Rey apabulló 8-0 a Deportivo Victoria.

El cuadro de Miguel Grau es líder con 12 puntos. Luego, le siguen Juventud Huanchaquito con 9, Madrid Trujillo Huanchaco con 6, Deportivo Parma y Atlético King Rey con 4, y Talento FC y Deportivo Victoria sin punto alguno.

SUPERIOR

Mientras tanto, en el Grupo B, FC Las Lomas apabulló 7-1 a Atlético Libertad para alcanzar su cuarta victoria consecutiva.

Por otro lado, Cruzado Sport cayó 0-5 ante Víctor Larco FC y CAR Mannucci Junior se impuso 7-2 a Manolo Salinas.

En esta serie, FC La Lomas es líder con 12 unidades. Luego, viene Juventud El Cruce con 7, Víctor Larco FC con 6, Manolo Salinas con 4, CAR Mannucci Junior y Cruzado Sport con 3, y Atlético Libertad sin punto alguno.