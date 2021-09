Se designó el árbitro del choque de Argentina vs. Bolivia por la jornada 10 de las Eliminatorias a Qatar 2022. Kevin Ortega fue el elegido para dirigir el enfrentamiento entre ambas selecciones sudamericanas; y, parte de los medios de comunicación de argentino se refirieron a la polémica forma de arbitrar del peruano.

TyC Sports mencionó el trabajo del árbitro peruano y lo terminaron tildando de polémico a poco de comience el duelo entre ‘La Verde’ y la ‘Albiceleste’. El medio argentino señaló el último caso en el que estuvo involucrado Ortega tras la acusación de Diego Penny el último viernes mientras dirigía el choque entre Sporting Cristal y Universidad San Martín por la Liga 1.

(Foto: captura de pantalla)

Como se recuerda, el guardameta nacional acusó a Kevin Ortega por mal comportamiento, así como falta de respeto a los jugadores. El arquero de San Martín fue expulsado del terreno de juego y se expresó tras finalizar el choque del torneo peruano. “Me insultó todo el partido. Él puede hacer lo que sea y nosotros nada”, indicó a GolPerú.

Kevin Ortega no se quedó callado y salió a defenderse: “Me equivoqué, pero lo que dijo Penny lo desmiento. Me dijo ratero y eso no lo voy a permitir. Con esos calificativos está mancillando mi honor como persona”.

Cabe destacar que es la primera vez que Kevin Ortega sea el árbitro principal en un partido por las Eliminatorias a Qatar 2022. Sus anteriores experiencias fueron en Copa Libertadores, Conmbeol Sudamericana y los últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.