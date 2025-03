Por: Jerry Bautista

Su garra, poder de anticipación y voz de mando no podían faltar en la delegación de vóley de Alianza Lima. Esmeralda Sánchez, capitana blanquiazul, dejó atrás una lesión en la rodilla para convertirse en la mejor líbero del Sudamericano de Clubes en Brasil y ayudar a la institución íntima a obtener un pasaje al Mundial de la categoría. En su regreso al Perú, revela cómo fue ese inolvidable hito colectivo.

¿Cómo asimilaron la magnitud de clasificar al Mundial de Clubes? No solo es histórico para Alianza, sino para el vóley peruano en general...

Sabíamos que el campeonato iba a ser duro y que el nivel sudamericano era muy fuerte, pero entendimos que necesitábamos ir partido a partido. Del grupo que nos tocó, solo conocíamos a Praia. Y en la definición con ellas, para ver quién quedaba primero en el grupo, lo jugamos superbién, conectadas, no teníamos nada que perder y así fue que quedamos líderes. Llegamos desde Lima en un ritmo bastante fuerte, pues la liga peruana está siendo muy intensa. El equipo tenía claro qué debía hacer y hubo felicidad por conseguir esta clasificación. Desde lo individual, colectivo e institucional, estamos contentas por haber hecho algo histórico.

Vienen siendo temporadas exitosas para el club. ¿Cuál es la base de este crecimiento sostenido?

Creo que haber salido campeonas la temporada pasada en la liga, después de muchos años, fue algo histórico. Y mantenerlo en este Sudamericano, refleja el trabajo que hemos venido trazando año tras año, como club y como equipo. Es por mérito de cada una de las chicas y por el sacrificio, ya que hemos dejado muchas cosas para hacer esto que nos gusta y se nota. Con la llegada del profesor Paulo Milagres, el objetivo también está claro y hemos ido mejorando en lo táctico y evolucionando técnicamente.

Como capitana y referente del equipo, ¿cuál fue tu primera reacción tras vencer a Estudiantes en las semifinales?

El partido que le ganamos a Praia, en el grupo, fue la bomba que había explotado, por decirlo así, debido a que estábamos clasificadas a la próxima ronda. Sabíamos que Estudiantes iba a ser complicado, pero no era tanto como Praia. Y creo que celebramos más el duelo contra ellas, sin menospreciar el trabajo que hizo Estudiantes, que por ratos se nos dificultó... fue un momento de alegría, de satisfacción, de saber que habíamos cumplido esa meta. Hace tiempo que un cuadro peruano no llegaba a una fase decisiva ni tenía clasificación al mundial ni jugaba una final con equipos brasileños, los cuales, en verdad, nos respetan muchísimo. Eso lo hemos logrado nosotras, lo logró Alianza, es un gran mérito.

Al margen de lo colectivo, también destacaste individualmente y recibiste el premio a la “mejor líbero”. ¿Qué sentiste al conocer la noticia?

Estoy muy contenta. Ocurre después de estar con una lesión en la rodilla y tener una para de más de 25 días sin entrenar y solo estar preocupada por mi recuperación. Estar enfocada me ayudó bastante. Antes de viajar, entrené tres o cuatro días con mis compañeras y estoy muy feliz por el logro obtenido. Obviamente, es un trabajo del equipo, pues no juego sola en la cancha, del comando técnico y por el esfuerzo que vengo haciendo. Y el reconocimiento no solo es para mí, sino también para Alianza. Se lo dedico a mi familia, mis triunfos son para ellos.

Después de esta gran participación internacional, ¿aumenta la presión y la expectativa para ir en busca del bicampeonato local?

Pienso que no. Nuestra intención en el torneo local es clara y venimos trabajando duro, desde la pretemporada que hicimos en el inicio. Ahora, los entrenamientos son igual de intensos y no hay ni un día libre, porque sabemos que tenemos un partido este fin de semana. Estamos 100 % enfocadas en el torneo local y más allá de la expectativa por lo hecho en el Sudamericano, tenemos, como dijo Cenaida Uribe, los pies sobre la tierra. La liga es muy dura y dejamos el 200 % para alcanzar nuestro objetivo final.

Finalmente, el vóley siempre ha tenido su fanaticada, pero ahora parece que la exposición aumentó con la transmisión por señal abierta. ¿Cómo te toma a ti y al equipo recibir cada vez más aliento de los hinchas?

Nosotras, como Alianza, siempre jugamos con público. Llevo muchos años aquí y nunca he jugado en un coliseo sin hinchada y eso es lindo. Claramente, con la señal abierta, hay más personas que nos ven y que nos reconocen. Ahora último, en el Sudamericano, hinchas aliancistas fueron a recibirnos y fue espectacular. Tenemos gran agradecimiento por el cariño, el aprecio y la acogida que nos tiene la gente. Es bonito que te reconozcan, que te manden un mensaje, que se tomen el tiempo de ir al aeropuerto. Y nosotras respondemos en cada partido, en cada campeonato... ellos están felices con los triunfos y el plantel también.