España y Francia volverán a cruzar caminos este martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas, donde disputarán la primera semifinal del Mundial 2026. El esperado duelo enfrentará a dos de las selecciones más poderosas del fútbol europeo y marcará un nuevo episodio de una rivalidad que se ha mantenido durante más de un siglo.

El compromiso será el enfrentamiento oficial número 39 entre ambas escuadras. El historial favorece a España, que suma 18 victorias, mientras que Francia ha conseguido 13 triunfos y se han registrado siete empates. Los antecedentes convierten este choque en uno de los clásicos más importantes del fútbol continental.

La historia entre ambos comenzó en 1922, cuando España goleó 4-0 a Francia en la localidad francesa de Bouscat. Desde entonces, las dos selecciones han protagonizado encuentros memorables en torneos oficiales, consolidando una rivalidad marcada por el equilibrio y la calidad de sus planteles.

Los antecedentes más recientes también sonríen a la selección española. En la semifinal de la Eurocopa 2024, La Roja se impuso 2-1 con una brillante actuación de Lamine Yamal, quien anotó un gol histórico cuando apenas tenía 16 años, convirtiéndose en una de las grandes figuras de aquel campeonato.

Un año después, en la Liga de Naciones 2025, España volvió a superar a Francia en un vibrante encuentro por 5-4. Los españoles llegaron a dominar el marcador por 4-0 y luego ampliaron la ventaja hasta el 5-1, aunque la reacción de los Bleus en los minutos finales dejó el resultado ajustado. En ese compromiso, Lamine Yamal volvió a hacerse presente en el marcador.

Pese a que Francia llega con un ligero favoritismo por el sólido rendimiento mostrado en las fases previas del Mundial 2026, España afronta la semifinal con la confianza de mantener la supremacía reciente sobre su histórico rival. El ganador del duelo avanzará a la gran final y quedará a un paso de conquistar el título mundial.