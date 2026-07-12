El ascenso de Lamine Yamal, delantero del FC Barcelona y de la selección española, ha reabierto el debate sobre la precocidad de las grandes estrellas del fútbol. Su impacto antes de cumplir la mayoría de edad lo sitúa en una conversación reservada para nombres como Pelé, Diego Maradona, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário, Zinedine Zidane, Johan Cruyff y Kylian Mbappé.

Aunque cada generación compite en contextos distintos, la comparación permite dimensionar el ritmo con el que algunas leyendas alcanzaron la élite del fútbol internacional.

Pelé y Ronaldo Nazário fueron campeones siendo adolescentes

Pelé sigue siendo el referente absoluto de la precocidad mundialista. Con apenas 17 años conquistó la Copa del Mundo de Suecia 1958 y firmó actuaciones históricas, incluidos un triplete en semifinales frente a Francia y un doblete en la final contra Suecia.

Ronaldo Nazário también levantó el trofeo siendo menor de edad en Estados Unidos 1994. Sin embargo, no disputó un solo minuto durante el campeonato, aunque ya integraba la plantilla dirigida por Carlos Alberto Parreira.

Cruyff, Maradona y Zidane esperaron más para jugar un Mundial

Johan Cruyff no disputó una Copa del Mundo hasta los 27 años. La selección de Países Bajos no logró clasificarse para México 1970 y su estreno mundialista llegó recién en Alemania 1974, torneo en el que alcanzó la final.

Diego Maradona debutó con Argentina a los 16 años, pero quedó fuera de la convocatoria para el Mundial de 1978 por decisión del entrenador César Luis Menotti. Su estreno mundialista ocurrió cuatro años después, en España 1982.

Por su parte, Zinedine Zidane ni siquiera era internacional cuando tenía 19 años. El francés debutó con la selección absoluta a los 22 y jugó su primera Copa del Mundo en Francia 1998, donde condujo a su país hacia su primer título mundial.

Messi, Cristiano Ronaldo y Mbappé siguieron caminos distintos

Lionel Messi debutó en un Mundial durante Alemania 2006, poco antes de cumplir 19 años. Marcó un gol frente a Serbia y Montenegro, aunque tuvo escasa participación debido a la fuerte competencia en el ataque argentino.

Cristiano Ronaldo ya era figura emergente del Manchester United y de Portugal a los 19 años. Sin embargo, el calendario internacional hizo que tuviera que esperar hasta Alemania 2006 para disputar su primera Copa del Mundo.

Kylian Mbappé representa el caso más cercano al de Pelé. En Rusia 2018 se proclamó campeón del mundo con Francia a los 19 años y marcó en la final frente a Croacia, convirtiéndose en el segundo jugador más joven en anotar en una final mundialista, solo por detrás del brasileño.

Una generación marcada por la precocidad

La irrupción de Lamine Yamal confirma una tendencia creciente en el fútbol moderno: los grandes talentos alcanzan el máximo nivel competitivo cada vez más jóvenes. Sin embargo, la trayectoria de las leyendas demuestra que el éxito temprano no garantiza una carrera, mientras que otros íconos necesitaron varios años para consolidarse en la élite internacional.