El Espanyol dio la sorpresa contra el Real Madrid, al que superó con un gol de Carlos Romero después de firmar un buen encuentro defensivo y desactivar todas las amenazas del cuadro visitante con un excelso Joan García bajo palos.

La resistencia de los catalanes les sirve para salir de forma provisional del descenso. El líder exhibió músculo con Mbappé, Rodrygo, Vinícius y Bellingham, que mandaron balones al palo.

Así, el Espanyol derrotó este sábado 1-0 al Real Madrid, líder de Primera División, en el RCDE Stadium gracias a un gol de Carlos Romero en el minuto 85.

Los de Ancelotti dominaron el balón y tuvieron más presencia en el área rival, pero la mejor ocasión fue del anfitrión. Los de Manolo González resistieron y salen provisionalmente del descenso.

La primera mitad dejó varios titulares: el colegiado no señaló penalti a favor del Madrid al no considerar manos de Pol Lozano en el área y anuló un gol a Vinícius en el minuto 21.

En la segunda parte, los blanquiazules exhibieron solidez ante los disparos del Real Madrid: brilló el portero Joan García. El conjunto visitante pidió roja para Romero por una falta que finalmente fue sancionada, tras consultar con el VAR, con amarilla.

Romero: “Intenté frenar a Mbappé como pude”

El lateral del Espanyol Carlos Romero explicó, tras el encuentro que intentó “frenar a Mbappé” como pudo en la segunda mitad, una jugada por la que vio tarjeta amarilla, pese a que el rival reclamaba expulsión directa.

En declaraciones a DAZN, el blanquiazul valoró la acción: “Creo que ha sido un poco fea, no me ha gustado y le he pedido perdón. Se ha quedado ahí, no va a más y ya está”.

Por otra parte, Romero se mostró muy satisfecho por una victoria clave en LaLiga EA Sports. “Esto nos da la vida. Veníamos haciendo buenos partidos y sabíamos que había que sufrir. Nuestra gente nos da un plus” , comentó.

Finalmente, el defensa aplaudió el trabajo del portero Joan García, c lave en el triunfo frente al Real Madrid: “Es un porterazo, va ser de los mejores de Europa y es fundamental para nosotros”.