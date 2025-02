Luego que Rodrigo Ureña decidió partir de Universitario de Deportes para seguir su carrera futbolística a Belgrano de Córdoba (Argentina), el mediocampista chileno acudió a Campo Mar para despedirse del plantel crema.

“Estoy muy agradecido, muy contento, me voy con las puertas abiertas. Un día lleno de emociones, completamente especial, porque no es fácil despedirse de un club que para mí ha sido mi casa y estoy muy agradecido”, dijo.

Ureña recordó que su entrega fue total en la “U”. “Yo me preocupé de siempre dar lo mejor de mí, de entregarme al máximo, nunca bajar los brazos, que es lo pide el espíritu de la institución”, indicó.

“Universitario es un club que me ha dado mucho. Me ha hecho sentir muy bien, especial, soy consciente de todo lo que generan. Me voy con mucho cariño, que sepan que el cariño es mutuo, hay decisiones que no son fáciles en la vida y, sin embargo, trato de hacerlo de la mejor forma, pensando en mi futuro, en el de mi familia. Me voy de la mejor forma, despidiéndome de toda la gente”, indicó a la prensa.

De acuerdo a RPP, pese a los esfuerzos de Universitario de Deportes por conservar al jugador chileno en sus filas, Rodrigo Ureña decidió aceptar la oferta de Belgrano, donde compartirá club con el peruano Bryan Reyna.

Como se sabe, el volante chileno llegó a Universitario en 2023, proveniente del Deportes Tolima.

