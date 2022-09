Muchos te recuerdan por tu faceta de presentador en un conocido programa deportivo...

Fue una transición del deporte tradicional a los eSports. Yo tuve la oportunidad de ser conductor en CMD durante 7 años. A mí siempre me fascinó la producción audiovisual. Los eSports fueron la oportunidad para que como emprendedor pueda hacer producción audiovisual, y me di cuenta de la oportunidad que existía en el Perú de hacer este tipo de producción audiovisual.

¿Ya conocías los eSports?

Desde el 2016, 2017, empecé a investigar acerca de los eSports. Me di cuenta de que había una escena mundial de competencias de videojuegos. Entonces, me sorprendí cuando me dijeron: “¿Sabes que hay competencias de videojuegos profesionales con narradores y sponsors?”. Me pareció fascinante. Empecé a reunirme con gente local que trabajaba ya en los eSports.

Así decidiste crear tu propia empresa en un rubro desconocido para nuestro país...

Era poco lo que se hacía antes del 2017. Y cuando nosotros llegamos con la Liga Pro Gaming en el 2018, llegamos a transmitir los eSports al máximo nivel, a tal punto que Movistar ha sido sponsor (Movistar Liga Pro Gaming) y transmitimos en Movistar eSports, Movistar Deportes. Fuimos financiados también por Valve, el desarrollador de Dota 2. Logramos superar audiencias; incluso, más audiencias que un Alianza Lima versus Sporting Cristal en cable. Quedé bastante contento de lo que hemos hecho.

¿Cómo es visto el Perú a nivel internacional en los eSports?

Es reconocido en Latinoamérica como el mejor que trabaja en eSports y el que mejor contenidos produce. Para que la industria puede desarrollarse, hay 10 millones de ‘gamers’ peruanos que son casuales. Ahí se consideran a los que juegan en móviles, los que juegan en consola, los que juegan en PC, los que juegan todo, pero no frecuentemente. Están los entusiastas a los eSports que siguen las partidas, a los equipos, ahí son cerca de 3 millones. Los peruanos cada vez se están volviendo más ‘gamers’ y eso es muy interesante.

¿Puede competir los eSports con el deporte tradicional?

Creo que el deporte tradicional y los eSports no compiten de por sí. Hay una audiencia de deporte tradicional que no sigue eSports y hay una de eSports que no está detrás del deporte tradicional, y hay otra que consume los dos. Lo que ha generado los eSports es la conexión con las nuevas audiencias, que el día de hoy están un poco más lejos de la televisión. Creo que los eSports tienen esta gran conexión con la audiencia joven.

Sabías que...

Luis Carrillo Pinto trabajó en CMD por siete años como conductor. Se especializó en marketing deportivo y ahora está enfocado en el crecimiento de los eSports, a través de Live Media Esports Entertainment.

Este domingo 4 de setiembre será el último día del Lima Games Week, el gran evento digital de eSports de Lima que organiza Live Media Esports Entertainment.

Esta es la cuarta edición del Lima Games Week. Inició en 2019.