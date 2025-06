Este fin de semana, entre sábado y domingo, se juega la segunda fecha de la primera fase de la Copa Perú en su Etapa Departamental de Junín. Todos los duelos son a las 3:15 p.m. Los equipos que golearon en la primera fecha, deben ganar o empatar y así sellarían su pase a la siguiente fase. Cada fase tiene tres fechas.

Partidos. Por el Grupo “A”: el sábado, estadio Municipal de Mazamari, C.D. Racing (Satipo) vs Rosario Unión Ccano (Tayacaja); el domingo en el Estadio Monumental de Jauja, A.F. San Antonio (Jauja) vs A.S. Pucará (Yauli).

Grupo “B”: los dos partidos en domingo. En el Estadio de Yauli, J. Pomacocha (Yauli) vs C.D. Avalancha (Junín). En el Estadio Municipal de Colcabamba, J. Alianza Colcabamba (Tayacaja) vs D.J. Alianza Ahuac (Chupaca).

Grupo “C”: los dos partidos en domingo. En el Estadio Municipal Vencedores de Junín, A.E. San Juan (Junín) vs A. Sumar Motors (Huancayo). En el Estadio Municipal Maynas de Chongos Bajo, C.D. La Victoria (Chupaca) vs Progreso Muruhuay (Tarma).

Grupo “D”: El sábado, en el estadio Vista Alegre de San Jerónimo, CESA (Huancayo) vs C.D. Municipal Usibamba (Concepción). El domingo en el estadio José Camacho de Palca, C.D. Familia Estrella (Tarma) vs A.S.C. Defensor Pichanaki (Chanchamayo).

Grupo “E”: Los dos duelos se juegan en domingo. En el Estadio Municipal San Ramón, Atlético Chanchamayo (Chanchamayo) vs D.D. Cormis Asociados (Jauja). En el estadio Richard Müller Vozeler, José Olaya FC (Concepción) vs A.D. Sport Gavilán FC (Satipo).