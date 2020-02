Fernando Pacheco tuvo una destacada actuación en los minutos que le tocó disputar del clásico ‘carioca’ entre Flamengo y Fluminense.

El atacante peruano ingresó a los 56′ y de inmediato se volvió un dolor de cabeza para la defensa del ‘Mengao’, que de ir ganando cómodamente 3-0, pasó susto para quedarse finalmente con la victoria por 3-2.

Y es que Pacheco a los 71′, habilitó a Evanilson para que anote el segundo gol del ‘Flu’. Al atacante nacional, incluso, le anularon un gol por posición adelantada y no le cobraron un penal cuando fue derribado en el área.

Sobre su desempeño en este encuentro, el ex Sporting Cristal dijo para Gol Perú, que “fue un partido demasiado difícil, pero me quedo tranquilo porque sé que el equipo dio todo. No se pudo lograr el resultado. El equipo está tranquilo y listo para disputar lo que queda de la Copa Sudamericana”.

“Para mi carrera es importante jugar un clásico con equipos tan grandes de Brasil como Fluminense y Flamengo”, agregó.

Sin embargo, lamentó el resultado, pues considera que pudieron rescatar un empate e incluso la victoria.

“Las cosas se dieron de una buena manera. Pude dar un pase gol, participé mucho en el juego, hice un gol en el que lamentablemente estaba adelantado y no me cobraron un penal que fue. Me jalaron. Son cosas del fútbol, uno tiene que aprender a vivir con eso”, indicó.