Después de la Eurocopa del 2021, Joachim Löw puso punto final a una aventura de 15 años en el banquillo de la selección alemana. Enseguida, el entrenador eligió tomar un descanso hasta recuperar energías para volver al ruedo. Tal parece que el profesional de 62 años está dispuesto a asumir un nuevo reto y hasta ya tendría un posible destino.

Según cuenta Bild, PSG está atento a los pasos del antiguo seleccionador de la ‘Mannschaft’. Los galos, que todavía tiene a Mauricio Pochettino en el cargo de técnico, buscan en el mercado al candidato perfecto para reemplazar al argentino. Entonces, ‘Jogi’ calzaría perfecto en el perfil que requiere el cuadro de la capital de Francia.

Es más, el diario alemán señaló que Löw meditaría unirse a Paris Saint Germain. Pero, de momento, no hubo contactos directos entre ambas partes. Se sabe por el propio preparador que desea regresar a la acción. De hecho, el mes pasado, Joachim brindó algunos detalles de lo que espera en el futuro para su carrera.

“La voluntad está ahí. Me gustaría volver a entrenar a un club. Eso sería divertido para mí. Hubo algunos acercamientos y una o dos ofertas que estudiaré durante las próximas semanas. Todavía no he tomado ninguna decisión”, expresó Löw, cuyo último club fue Austria Viena en la temporada 2003-2004.

El favorito, según prensa francesa

RMC Sport desveló que Christophe Galtier, hoy en el Niza de la Ligue 1, es el entrenador que lidera la carrera por llegar al Parque de los Príncipes. No obstante, se desconoce avances con respecto a una posible negociación con el DT. También sonó el nombre de Marcelo Gallardo y José Mourinho, en River Plate y Roma. Tampoco se termina de descartar a Zinedine Zidane.

Al mismo tiempo, PSG debe resolver el caso de Pochettino, quien tiene contrato hasta mediados del 2023. En caso los parisinos elijan echar al sudamericano, tendrá que pagarle 15 millones de euros, el valor del salario por lo que le resta en el acuerdo que firmaron. “Estoy tranquilo”, indicó esta semana el ex Tottenham.

“Hay muchos rumores. Me han echado cada semana, pero el Paris Saint Germain despierta este tipo de cosas”, indicó el argentino en una conversación con el programa Vaques Sagrades del canal Esport3. “Me queda un año más de contrato”, aclaró el DT con relación al acuerdo firmado con los capitalinos.