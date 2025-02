El año 2024 todo Huancayo celebró el pase de Flamengo FBC a la primera división del fútbol profesional femenino, luego de una gran temporada. Sin embargo, recientemente cuatro de las artífices del triunfo, Abigail Bustamante Quispe, Milenka Cruzado Alfaro, Marili Borjas León y la arquera Margory Soto Huaranca, decidieron dar un paso al costado. Las dos últimas expusieron sus motivos en sus respectivas cuentas de redes sociales.

“Renuncié porque me cansé de tanta injusticia dentro del equipo, humillaciones que me mostraron desde el primer día”, escribió Soto Huaranca. En un extenso mensaje señaló maltratos hacia ella y sus compañeras y narró que presenció la indiferencia del club ante jugadoras lesionadas.

Marili Borjas fue más directa aún. “Lamentablemente no puedes vivir con un presupuesto mínimo. El segundo motivo sería por el trato del DT, señor (Marco) Medina que a mi punto de vista, en vez de mejorar y sacar lo mejor de cada una de mis compañeras (...) solo fue soberbio, no tiene ética, no sabe escuchar”, puntualizó.

Aclaran

El presidente del club Gedeon Ticse se pronunció al respecto. “Una cosa es Copa Peru y otra es Liga 1. Al equipo le hicieron ver su realidad, yo no voy invertir para bajar sino para luchar arriba”, dijo.

Por su parte, en una entrevista con el portal Mundo Deportivo, Marco Medina negó las acusaciones.

“En el mundo profesional hay que ser bien claros, si no hay disciplina, esto no va a caminar. (Las renunciantes) son buenas jugadoras, pero el inconveniente acá no soy yo, sino el arreglo presupuestal. En la cuestión de trabajo no voy a permitir que una jugadora de la Liga 1 venga cuando quiera o quieran exigir un salario que la directiva no está de acuerdo. Acá lo que debe primar es la disciplina”, puntualizó.

Medina lamentó que en la Inconstrastable no hayan formadores del fútbol femenino. “Hay buenas jugadoras de buen pie, pero lamentablemente no hay buena base. Las jugadoras que se quedaron saben que tenemos que ir formándolas poco a poco”, insistió.