Francia y Marruecos igualan sin goles al término del primer tiempo en el primer encuentro de los cuartos de final del Mundial 2026, que se disputa en el estadio de Boston. La selección francesa fue ampliamente superior en el desarrollo del juego, aunque se encontró con una inspirada actuación del arquero Yassine Bounou, quien evitó la caída de su arco en repetidas ocasiones.

La oportunidad más clara para los Bleus llegó a los 28 minutos, cuando el árbitro sancionó un penal por una infracción sobre Kylian Mbappé. El propio delantero francés se encargó de la ejecución, pero Bounou esperó hasta el último instante el remate y logró contener el disparo dirigido a su mano izquierda, desatando la celebración del conjunto marroquí.

El guardameta volvió a convertirse en protagonista a los 34 minutos al rechazar un remate rasante de Désiré Doué hacia su poste derecho, confirmando su jerarquía bajo los tres palos. Francia insistió constantemente en busca de la apertura del marcador, mientras Marruecos se replegó en su propio campo para contener las ofensivas de los dirigidos por Didier Deschamps.

El asedio francés continuó hasta el cierre de la primera mitad. Lucas Digne estuvo cerca de romper la igualdad con un potente disparo de larga distancia que se estrelló en el travesaño, reflejando el dominio de los Bleus.

Sin embargo, la resistencia defensiva marroquí y las intervenciones de Bounou permitieron que el marcador permaneciera 0-0 al descanso, dejando abierta la definición del primer semifinalista del torneo.