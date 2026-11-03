La muerte de Jesús de Miguel ha conmocionado al fútbol español. El delantero del CD Tenerife, de 30 años, falleció este martes después de sufrir un fuerte choque con el portero del FC Andorra durante un partido de la Segunda División de España disputado el lunes 2 de noviembre.

El futbolista quedó inconsciente sobre el césped del estadio Heliodoro Rodríguez López y fue trasladado de emergencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permaneció ingresado en cuidados intensivos.

El CD Tenerife confirmó su fallecimiento a las 8:00 de la mañana del martes, después de que su estado neurológico empeorara durante las últimas horas.

Otros futbolistas que fallecieron durante o después de un partido

La tragedia de Jesús de Miguel recuerda otros episodios registrados en el fútbol mundial. Algunos jugadores perdieron la vida sobre el terreno de juego, mientras que otros fallecieron horas o días después de sufrir emergencias médicas durante un encuentro.

Entre los antecedentes más recordados se encuentran los de Antonio Puerta, del Sevilla; Marc-Vivien Foé, de Camerún; y Juan Izquierdo, del Nacional de Uruguay.

Quévin Castro (Portugal, 2026)

El 22 de agosto de 2026, el mediocampista luso-británico Quévin Castro, de 25 años, falleció tras desplomarse durante un partido amistoso entre el Real Sport Clube y el Estrela da Amadora, en Portugal.

El jugador sufrió una parada cardiorrespiratoria aproximadamente a los diez minutos de juego. Recibió asistencia médica y fue trasladado a un hospital, pero no sobrevivió.

Juan Izquierdo (Uruguay, 2024)

El 27 de agosto de 2024, Juan Izquierdo falleció a los 27 años en São Paulo, Brasil, cinco días después de desplomarse durante un encuentro de la Copa Libertadores entre Nacional de Uruguay y São Paulo.

El defensa sufrió una arritmia cardíaca y posteriormente una parada cardiorrespiratoria. Permaneció internado en el Hospital Israelita Albert Einstein, donde se confirmó su fallecimiento.

Raphael Dwamena (Ghana, 2023)

El 11 de noviembre de 2023, el delantero internacional ghanés Raphael Dwamena falleció después de desplomarse durante un partido del campeonato de Albania, cuando defendía los colores del KF Egnatia.

El futbolista tenía 28 años y contaba con antecedentes de problemas cardíacos. Su muerte generó nuevas conversaciones sobre los controles médicos y los riesgos cardiovasculares en el deporte profesional.

Patrick Ekeng (Camerún, 2016)

El 6 de mayo de 2016, el mediocampista camerunés Patrick Ekeng, del Dinamo de Bucarest, se desplomó durante un partido de la primera división de Rumanía.

El jugador había ingresado al terreno de juego pocos minutos antes. Fue trasladado a un hospital de Bucarest, donde se confirmó su fallecimiento a los 26 años.

Gregory Mertens (Bélgica, 2015)

El 30 de abril de 2015, el defensa belga Gregory Mertens, del Lokeren, falleció a los 24 años después de sufrir un paro cardíaco durante un partido de equipos de reserva frente al Genk, disputado tres días antes.

El jugador había sido hospitalizado en estado crítico tras desplomarse sobre el césped.

Piermario Morosini (Italia, 2012)

El 14 de abril de 2012, el mediocampista italiano Piermario Morosini, de 25 años, falleció después de sufrir un colapso durante el partido entre Livorno y Pescara, correspondiente a la Segunda División italiana.

El encuentro fue suspendido mientras los servicios médicos intentaban reanimar al futbolista.

Phil O’Donnell (Escocia, 2007)

El 29 de diciembre de 2007, el capitán del Motherwell, Phil O’Donnell, falleció a los 35 años tras desplomarse cuando estaba a punto de ser sustituido durante un partido contra Dundee United, en la liga escocesa.

El mediocampista recibió atención médica en el campo y posteriormente fue trasladado al hospital, donde se confirmó su muerte.

Antonio Puerta (España, 2007)

El 28 de agosto de 2007, Antonio Puerta falleció a los 22 años, tres días después de sufrir un colapso durante un partido del Sevilla contra el Getafe.

Aunque recuperó inicialmente el conocimiento y pudo abandonar el campo, volvió a desvanecerse en los vestuarios. Fue hospitalizado y sufrió complicaciones derivadas de varios episodios de parada cardíaca.

Los médicos identificaron una displasia arritmogénica del ventrículo derecho como la enfermedad cardíaca subyacente.

Cristiano Júnior (Brasil, 2004)

El 5 de diciembre de 2004, el delantero brasileño Cristiano Júnior, del Dempo de India, falleció tras un incidente con el arquero rival durante la final de la Copa Federación contra Mohun Bagan.

El jugador se desplomó después de anotar un gol y fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su muerte.

Serginho (Brasil, 2004)

El 27 de octubre de 2004, el defensa brasileño Serginho, del São Caetano, falleció a los 30 años después de sufrir un colapso durante un partido contra São Paulo.

Las investigaciones posteriores revelaron que el futbolista padecía una enfermedad cardíaca. Su muerte provocó sanciones deportivas contra responsables de su club.

Miklós Fehér (Hungría, 2004)

El 25 de enero de 2004, el delantero húngaro Miklós Fehér, del Benfica, falleció a los 24 años después de desplomarse durante un partido de la liga portuguesa contra Vitória de Guimarães.

Fue trasladado a un hospital, pero no recuperó el conocimiento. Los estudios médicos posteriores identificaron una enfermedad cardíaca.

Marc-Vivien Foé (Camerún, 2003)

El 26 de junio de 2003, el mediocampista camerunés Marc-Vivien Foé falleció a los 28 años tras desplomarse durante la semifinal de la Copa Confederaciones frente a Colombia, disputada en Lyon, Francia.

El jugador cayó en el círculo central sin haber recibido un golpe de otro futbolista. Los servicios médicos intentaron reanimarlo durante aproximadamente 45 minutos.

Los análisis forenses determinaron que padecía una miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad del músculo cardíaco no diagnosticada previamente.

La seguridad médica en el fútbol profesional

Los antecedentes muestran que las emergencias médicas durante los partidos pueden tener distintos orígenes, desde enfermedades cardíacas hasta lesiones traumáticas producidas en acciones de juego.

Estas situaciones han reforzado la importancia de contar con equipos de emergencia, personal médico capacitado, protocolos de reanimación y desfibriladores en las instalaciones deportivas.

El caso de Jesús de Miguel vuelve a situar la atención sobre la respuesta médica inmediata ante una emergencia en el campo de juego y recuerda a los futbolistas que perdieron la vida mientras desarrollaban su carrera profesional.