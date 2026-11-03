El fútbol español está de luto por la muerte de Jesús de Miguel Alameda, delantero del Club Deportivo Tenerife, quien falleció este martes 3 de noviembre de 2026, a los 30 años, tras el fuerte choque que sufrió durante el partido contra el FC Andorra, correspondiente a la Segunda División de España.

El fallecimiento fue confirmado por el Tenerife mediante un comunicado oficial. El futbolista permanecía ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, después del incidente ocurrido el lunes 2 de noviembre.

El club informó que el deceso se produjo a las 8:00 de la mañana, hora española, y expresó sus condolencias a los familiares, compañeros y seguidores del jugador.

¿Cómo ocurrió el choque entre Jesús de Miguel y el portero del Andorra?

El accidente se produjo en los minutos finales del encuentro disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, en Tenerife.

De Miguel intentaba disputar un balón cuando el guardameta del Andorra, Jesús Owono, salió de su área para despejarlo y terminó impactando contra el delantero.

El árbitro expulsó al portero tras la acción, mientras el futbolista del Tenerife quedó tendido sobre el césped y tuvo que recibir atención médica inmediata.

Según los reportes de la prensa española, De Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria después del golpe. Los equipos médicos lograron reanimarlo antes de su traslado al hospital.

Jesús de Miguel sufrió un paro cardiorrespiratorio durante el partido entre CD Tenerife y FC Andorra, tras impactar con el arquero, Jesús Owono.

Tenerife confirmó empeoramiento de su estado neurológico

El partido fue suspendido y el jugador evacuado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

En un primer comunicado, el Tenerife informó que el delantero se encontraba estable dentro de la gravedad. Sin embargo, durante la madrugada del martes, el club comunicó un empeoramiento de su estado neurológico.

Horas después, la institución confirmó su fallecimiento y manifestó su pesar por la pérdida.

El club también transmitió el pedido de la familia de respetar su privacidad durante el duelo.

Clubes españoles y federación lamentan la muerte de Jesús de Miguel

El FC Andorra expresó sus condolencias a los familiares del delantero y a toda la comunidad del Tenerife.

También se pronunciaron clubes como el Real Madrid, que difundió un comunicado institucional para lamentar la muerte del jugador.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) expresó su pesar y trasladó su solidaridad a los seres queridos del futbolista y a la afición tinerfeña.

La noticia generó muestras de condolencia entre jugadores, dirigentes y seguidores del fútbol español.