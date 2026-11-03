La bandera peruana estará presente este sábado en la gran final de las Merrell Skyrunner World Series 2026, que se disputará en España, con la participación de los destacados atletas nacionales José Manuel Quispe y Rosalía Zegarra. Ambos integrantes del Team CIVA Endurance Club clasificaron por mérito propio a la última prueba del circuito mundial, donde competirán frente a los mejores exponentes del trail running.

El arequipeño José Manuel Quispe, natural de Ayahuasi, llega como uno de los grandes candidatos al título mundial, al ubicarse en el primer lugar del ranking general masculino con 450 puntos. Durante la temporada consiguió importantes victorias en las carreras 4 Refugios (Argentina), Andes Mountain Skyrace (Chile), Ibarra Skyrace (Ecuador) y Cordillera Blanca Skyrace (Perú). Además, alcanzó el segundo puesto en la Beast of Big Creek, disputada en Estados Unidos. El año pasado terminó cuarto en la gran final.

“Vamos a dejarlo todo en la montaña y a luchar metro a metro hasta el final. Llegamos en un gran momento y nuestro objetivo es dejar el nombre del Perú y de mi querida Arequipa en lo más alto del podio mundial. Vamos con todo por esta alegría para nuestra gente”, señaló el corredor mistiano, quien buscará coronar una temporada sobresaliente con el título internacional.

Por su parte, Rosalía Zegarra, atleta cajamarquina procedente del distrito de San Miguel, afrontará su segunda final en este circuito mundial. La deportista ocupa el séptimo puesto del ranking femenino con 349 puntos, luego de una destacada campaña en la que consiguió el título de la Andes Mountain Skyrace de Chile, además de importantes podios y ubicaciones entre las diez mejores en diferentes competencias del calendario internacional.

“Voy por mi segunda final en este circuito mundial con el corazón lleno de gratitud y determinación. Prometo dejarlo todo en cada kilómetro de esta carrera, pensando en todas las personas que han confiado en mí”, señaló la atleta nacional.

La gran final se disputará en la Marató dels Dements, una exigente competencia de 42 kilómetros y 3.903 metros de desnivel positivo, que recorre los municipios de Eslida y Aín, en la Sierra de Espadán, provincia de Castellón. La prueba es reconocida por sus pronunciadas pendientes, crestas rocosas y tramos técnicos que exigen una gran preparación física y mental. El Team CIVA Endurance Club reafirmó su compromiso de respaldar a los deportistas nacionales y promover la participación de más empresas privadas en el desarrollo del trail running peruano.