Un incidente inesperado alteró los momentos previos al encuentro entre Sporting Cristal y FC Cajamarca. La presencia de un panal de abejas en la tribuna popular norte del Estadio Alberto Gallardo obligó a evacuar a los hinchas que se encontraban en ese sector y disponer su reubicación por seguridad.

El hecho ocurrió antes del inicio del partido correspondiente al Torneo Clausura de la Liga 1. Ante la presencia de los insectos, se restringió temporalmente el ingreso de los aficionados a dicha tribuna para evitar posibles incidentes.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, los hinchas fueron retirados de la zona mientras se adoptaban las medidas correspondientes. La situación generó preocupación entre los asistentes que habían acudido al recinto deportivo para alentar al equipo celeste.

La presencia del panal obligó a modificar la distribución de los espectadores en el estadio, en medio de los preparativos para el compromiso deportivo.