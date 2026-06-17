Las selecciones de Ghana y Panamá se enfrentarán este miércoles 17 de junio por la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026.

El compromiso representa una oportunidad importante para ambos equipos, que aspiran a convertirse en las revelaciones de una zona donde Inglaterra y Croacia parten como favoritos.

Con tres jornadas por disputar y solo dos boletos a octavos de final, sumar desde el debut será fundamental para las aspiraciones de ghaneses y panameños.

¿A qué hora juega Ghana vs. Panamá?

País Hora Perú 6:00 p.m. Colombia 6:00 p.m. Ecuador 6:00 p.m. Bolivia 7:00 p.m. Venezuela 7:00 p.m. Chile 7:00 p.m. Argentina 8:00 p.m. Uruguay 8:00 p.m. Panamá 6:00 p.m. Ghana 11:00 p.m.

¿Dónde ver Ghana vs. Panamá EN VIVO?

De acuerdo con la programación difundida para Perú, el encuentro será transmitido por DSports 2.

Asimismo, podrá seguirse mediante DGO y las plataformas digitales autorizadas para la cobertura del Mundial 2026.

Ghana quiere recuperar el protagonismo de sus mejores años

La selección de Ghana regresa a una Copa del Mundo con la intención de volver a competir entre las mejores selecciones del planeta.

Las “Estrellas Negras” protagonizaron una de las campañas más recordadas del fútbol africano en Sudáfrica 2010, cuando estuvieron a un penal de clasificar a las semifinales.

Desde entonces, el conjunto africano ha atravesado un proceso de renovación, apoyado en futbolistas que militan en las principales ligas europeas.

Su velocidad, potencia física y capacidad para jugar al contragolpe convierten a Ghana en un rival complicado para cualquier selección.

Panamá busca seguir haciendo historia en los Mundiales

La selección panameña continúa consolidando su crecimiento en el fútbol internacional.

Tras disputar su primera Copa del Mundo en Rusia 2018, los centroamericanos llegan al Mundial 2026 con una mayor experiencia y con la ambición de superar por primera vez la fase de grupos.

El combinado canalero se caracteriza por su orden defensivo, intensidad y fortaleza en el juego aéreo, virtudes que buscará aprovechar en una zona exigente.

Para Panamá, un triunfo en el debut podría marcar un antes y un después en sus aspiraciones mundialistas.

Grupo L: un duelo clave por la clasificación

Inglaterra y Croacia aparecen como los principales candidatos del Grupo L, pero Ghana y Panamá saben que aún tienen posibilidades de pelear por uno de los cupos a octavos.

Precisamente por ello, el enfrentamiento entre ambas selecciones puede resultar decisivo para definir quién mantiene opciones reales de clasificación de cara a las siguientes jornadas.