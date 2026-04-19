Universitario necesitaba un respiro ante Melgar, luego de recibir dos goles en cinco minutos, y reaccionó rápidamente gracias a Jairo Concha. El volante, caracterizado por su buena pegada, encontró espacios al borde del área, se fue acomodando y venció la resistencia de Carlos Cáceda para acortar el marcador (8’).

Gol de Jairo Concha para el 1-2 de Universitario vs Melgar. (Video: L1 Max)

La previa del Melgar vs. Universitario

Los días de euforia terminaron y se volvieron a llenar de preocupación. Universitario pasó de ganar el clásico, 1-0 a Alianza Lima; y empatar 0-0 con Tolima en Colombia, en el inicio de la Copa Libertadores; a perder con Coquimbo (0-2), en casa, justo en el certamen internacional, dejando una pésima imagen.

Esta situación trajo a la discusión el futuro del técnico Javier Rabanal, quien no ha podido asentar su idea en el campo. Precisamente, esta tarde habrá un punto de inflexión en la visita a Melgar, en el Monumental de la UNSA, por la jornada 11 del Torneo Apertura (5:15 p. m., L1 MAX).

Antes del viaje, el DT crema aseguró que están bien preparados para buscar la victoria en la altura y seguir prendidos de la pelea por el liderato. “Hemos entrenado bien, hay un adversario complicado. Analizamos los cambios que hizo en las últimas fechas”, señaló.