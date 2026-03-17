El torneo de la Liga de Fútbol de Piura está de candela. El domingo se disputaron los encuentros del grupo “B” de la penúltima fecha del campeonato de Primera División de la Liga Distrital de Fútbol de Piura.

El equipo de la Academia San Antonio no tuvo piedad y le infligió un 9-0 a JUME, para sumar 15 unidades y una diferencia de goles de +19, clasificando para el hexagonal final.

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OTROS RESULTADOS

En el duelo de fondo, en un encuentro con goles y emociones, la Universidad de Piura (UDEP) venció 4-2 a la Academia Deportiva San Miguel.

Los universitarios se habían colocado con una ventaja de 2-0, pero San Miguel reaccionó y logró empatar el cotejo y ya en el complemento UDEP logró imponer condiciones, para alzarse con el triunfo y sumar 13 puntos, despojando del segundo lugar al San Miguel.

Mientras tanto la Escuela de Fútbol Pura Sangre Piurana (PSP) arrolló 5-0 a Sport Águilas, con goles de Brayan Villalta (2), Alessandro Abadie, Arom Trelles y Caleb Jiménez. PSP sumó 13 unidades y es tercero por diferencia de goles.

Y en el otro cotejo del grupo, Apolo FC derrotó 4-1 a Bello Horizonte.

San Antonio encabeza la tabla de la Serie “B” con 15 puntos, seguido de UDEP, PSP (ambos con 13); San Miguel (12), Apolo FC (7), Bello Horizonte (6), Sport Águilas (2) y JUME (1).