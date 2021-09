El exfutbolista Héctor Chumpitaz defendió a Roberto Palacios, popularmente conocido como el ‘Chorri’, quien fue tendencia en redes sociales debido a que integrantes de la selección peruana Renato Tapia, Christian Ramos y Pedro Gallese hayan expresado su malestar por críticas del antiguo 10 de la Blanquirroja.

“Las críticas las tienen que recibir bien, aunque les guste o no. La crítica una la hace, de repente lo ha visto mal, eso no les tiene que molestar, al contrario tratar de recuperarse”, dijo ‘El Capitán de América’ en diálogo con CORREO.

Según el recordado defensor nacional, los futbolistas del equipo dirigido por el técnico argentino Ricardo Gareca no siempre recibirán “halagos”, sino también críticas que deberán saberlas “recibir”.

SOBRE PERÚ VS. VENEZUELA

En la noche de este domingo 5 de setiembre, la selección peruana venció por 1 a 0 a la escuadra venezolana. Sin embargo, para Héctor Chumpitaz, la escuadra nacional no lució su mejor juego, pero destacó la victoria por ganar tres puntos.

“No me gustó, porque no había precisión de pase, los defensas no se hablaban. Parece que es porque no juegan seguido juntos, cuando no juegan juntos mucho tiempo es difícil, la comprensión es básica en este deporte”, afirmó.

Chumpitaz espera que Perú muestre un mejor juego contra Brasil para seguir ganando más puntos, que serán vitales para seguir con las opciones firmes para clasificar al mundial de Qatar 2022.

“Pueda ser que en los próximos partidos lo hagan mejor, a pesar que nos toca Brasil, un equipo difícil, pero cuando nosotros jugamos con grandes, el equipo juega mejor. Entonces, no hay que desanimarse, siempre los equipos chicos hacen lo mejor cuando juegan con equipos grandes”, finalizó.

