El clásico moderno entre Sporting Cristal y Alianza Lima se vivió con mucha intensidad, tanto en lo futbolístico como en lo extradeportivo. Precisamente, los focos se quedaron en Hernán Barcos, delantero celeste y con pasado en La Victoria; y Pablo Guede, técnico blanquiazul, pues protagonizaron peleas dentro y fuera del césped del Estadio Alberto Gallardo.

Pelea de Hernán Barcos y Pablo Guede

El incidente se dio a los 67′, cuando el duelo se paralizó por la atención médica a Luis Iberico. Con todos los jugadores amontonados en la mitad del campo, el “Pirata” se acercó a Guede para saludarlo: le tocó el hombro y le extendió la mano, pero el entrenador le dio la espalda de inmediato.

Luego, inició un tenso intercambio de palabras que provocó la intervención de otros futbolistas para frenarlos. Si bien no coincidieron en el club íntimo, tal parece que Barcos le quería explicar algún tema; mientras que el DT, furioso, lo rechazó por completo. Así, pasaron a lanzarse términos subidos de tono.

Esto es lo que se dijeron en la parte del careo que mostró el canal de Liga 1. El cruce de palabras empezó antes de estas imágenes y hay partes en las que no se pueden leer los labios. https://t.co/6lpw2ezHDM — • Z • A • H • I • R • (@intimoelemento) October 30, 2026

Y al finalizar el encuentro, cuando todos se retiraban a los camerinos, los mencionados protagonistas volvieron a encontrarse. Esta vez, Pablo Guede encaró y pechó al delantero rimense, generando una gran trifulca. Ninguno se pronunció al respecto y Hernán Barcos solo atinó a decir: “Es parte de”.

Pablo Guede PECHEÓ a Hernán Barcos camino a los vestuarios, tras la victoria agónica de Sporting Cristal ante Alianza Lima… 🚨😳 https://t.co/2DU6hq1w6d — Pase Filtrado (@pasefiltradope) October 29, 2026

La Liga Profesional todavía no se pronunció respecto a una posible sanción para Hernán Barcos o Pablo Guede.