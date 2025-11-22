Hoy se inauguran los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, un evento que pondrá al Perú en el centro del deporte regional durante 16 días. Más de una decena de delegaciones llegaron al país para iniciar el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

Aunque las competencias comenzaron ayer con los E-Sports con las competencias de E-Futbol y Dota2, la ceremonia principal será esta noche en la Fortaleza del Real Felipe, en el Callao. Desde ese momento, Lima y Ayacucho activarán su calendario completo hasta el 7 de diciembre.

Afluencia. En total participarán 15 países. Están los bolivarianos —Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela— junto a países invitados de Centroamérica y el Caribe, entre ellos Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Jamaica y Uruguay. En total se competirán en 65 disciplinas que marcarán el inicio del nuevo ciclo olímpico.

Demora. El estadio Cuna de la Libertad Americana, de Ayacucho, construido específicamente para estos juegos, no está listo pese a la millonaria inversión.

El Comité Olímpico Peruano confirmó a los abanderados nacionales para las ceremonias. En Lima estarán Stefano Peschiera, medallista en París 2024, y María Luisa Doig, referente del esgrima peruano. En la ceremonia de Ayacucho, el taekwondista Mateo Sebastián Argomedo y la kickboxer Mavet Yupanqui encabezarán la delegación del Team Perú.

Polémica. Los Juegos no han estado exentos de cuestionamientos, el principal es la demora en las obras del principal recinto deportivo de Ayacucho, el estadio Cuna de la Libertad Americana. el Instituto Peruano del Deporte (IPD) aseguró que esto no afectará la competencia.