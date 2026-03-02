Hoy, será entregado el Estadio Sesquicentenario de Sechura, que fue renovado para beneplácito de los equipos del torneo Copa Perú, que tuvieron que trasladarse a Bellavista, en tanto culminaban los trabajos de remodelación.

El césped sintético instalado es de gama profesional y tiene certificación FIFA e ISOS; es ideal para canchas de fútbol con alto tránsito, de alta densidad y con fibras rizadas cortas, asegurando durabilidad, siendo una cancha reglamentaria en estadios de alta competencia.

INFRAESTUCTURA

El acto de entrega de esta infraestructura será a las 3 de la tarde, acto al que han sido invitados dirigentes de la Liga distrital, de clubes, promotores y representantes de organizaciones de la provincia.

De esta forma la gestión que lidera la alcaldesa, Carmen Rosa Morales pone énfasis al crecimiento de la infraestructura deportiva en esta parte de la región y junto a los pobladores, pome un escenario deportivo muy bien implementado para la práctica del fútbol.