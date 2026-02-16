A decir del dirigente de fútbol y actual gerente de la Gerencia Sub Regional Morropón- Huancabamba, Walther Huancas, todo está quedando listo para que el Estadio Ambrosio Maco Arroyo del distrito de La Matanza pueda ser usado como localía por el equipo de Atlético Grau, que participa en la Liga 1.

Luego de reunirse con el presidente albo, Arturo Ríos, y el alcalde de La Matanza, Orlando Chiroque, constataron la magnitud de la renovación de la infraestructura deportiva y aparece la gran opción de poner a disposición el uso exclusivo de dicho estadio, esperando que la Federación Peruana de Fútbol lo declare apto para el fútbol profesional.

Según se pudo conocer, tras la inspección, solo faltaría que el grass bermuda crezca y se coloquen las torres de transmisión para la televisión, además de otras mínimas observaciones.

INSPECCIÓN

Una vez terminados los trabajos y tras levantar las observaciones, el presidente Arturo Ríos presentaría ante la Federación Peruana de Fútbol una solicitud de inspección para poder utilizar como localía, donde además se conoció que el sistema VAR, que existe en el Estadio de Bernal, pasaría a este estadio.

Además, se coordinará con la municipalidad de La Matanza y el club piurano el cuidado y preservación del campo de juego. Actualmente se vienen subsanando algunas observaciones, cuya etapa está en la fase final de ejecución.

Este campo beneficiará al deporte en general. Es una obra largamente esperada que hoy se hace realidad para todo el distrito y tanto la municipalidad como la Sub Región Morropón–Huancabamba, esperan tenerlo listo cuanto antes , en la inspección se constataron los trabajos finales de la moderna infraestructura deportiva.

Hay avances en el campo de juego, camerinos, tribunas, cerco perimétrico y demás ambientes, que convertirán al estadio en un espacio funcional, seguro y preparado para albergar grandes encuentros deportivos.