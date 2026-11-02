El Rojo Matador quiere seguir mandando en el Clausura. Por la fecha 15, Sport Huancayo recibe hoy lunes 2 de noviembre, a las 11:00 a. m., al FBC Melgar de Arequipa, en el estadio IPD de Huancayo, en un choque de poder a poder entre dos escuadras que no quieren ceder terreno.

El equipo wanka suma 28 puntos y comparte la cima con Sporting Cristal, mientras que el Dominó marcha al acecho con 26 unidades. La consigna es clara: ganar para mantenerse en la pelea por el título y acercarse a un boleto internacional.

Sin embargo, el técnico Richard Pellejero deberá mover sus fichas por dos ausencias: Ricardo Salcedo, suspendido por acumulación de amarillas, y Hugo Ángeles, expulsado. Aldo Quiñónez ocuparía el lugar del capitán y Jeremy Rostaing cubriría la banda izquierda.

El once que saltaría al gramado estaría integrado por Ángel Zamudio, Gianfranco Falconi, Marcelo Gaona, Jimmy Valoyes, Jeremy Rostaing, Aldo Quiñónez, Diego Carabaño, Javier Sanguinetti, Nahuel Luján, Piero Magallanes y Daniel Porozo.

Al frente, Miguel Rondelli también alista sus mejores piezas para dar el golpe en territorio wanka. ¡Se juega mucho más que tres puntos!