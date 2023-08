La huancaína Sara Jaime Ángel (20), campeona nacional de Karate, será una de las representantes peruanas que estará presente en el XXXII Campeonato Panamericano de Karate Under21, Juvenil, Cadetes y Niños Santiago de Chile 2023, que se realizará del 20 al 27 de agosto en la ciudad de Santiago, en Chile.

Sin embargo, pese a ser una de las integrantes de la Federación Peruana de Karate, señaló que no cuenta con los recursos para solventar su estadía y pasajes hacia esta competencia internacional.

“Durante los últimos años he competido con 17 deportistas y ganarles para poder consagrarme como campeona nacional de Karate y ser parte de la Federación, sin embargo no contamos con recursos para nuestro viaje. Pido apoyo de las autoridades huancaínas y el Perú para que me apoyen con ayuda económica y poder hacer un buen torneo. Quiero dar lo mejor de mí para traer una medalla”, señaló la deportista. Los apoyos económicos puede hacerlo al la cuenta de Yape 940885590 de Sarita Yessica Angel R.