La emoción del básquet profesional regresa a la ciudad. Este fin de semana, Huancayo será sede de la primera fecha de la Liga Nacional de Básquet, un campeonato que reúne a los mejores equipos del país y que marcará el inicio de una temporada de alto nivel.

“Es la primera sede de cuatro que tendrá el torneo. Vienen equipos de Huánuco, de San Juan de Lurigancho y nuestros representantes locales”, informó José Luis Breña, directivo de la Federación Peruana de Básquet y presidente de la Liga Distrital Femenina y Masculina de Huancayo. Los encuentros se desarrollan en el gimnasio del Colegio Claretiano desde las 7:00 p.m., con entradas a S/15 por jornada.

“Los dos mejores de cada serie clasificarán al Súper 8, y de allí saldrán los cuatro finalistas que disputarán la gran final”, detalló Breña. Agregó que Huancayo tendrá tres de las cuatro sedes nacionales, “un privilegio que demuestra el crecimiento y la organización que ha logrado nuestra ciudad”.