El equipo albo sale en busca de la recuperación en el Torneo Clausura, luego de la derrota sufrida de visita ante Alianza Lima el miércoles pasado y hará pagar los platos rotos al club FC. Melgar de Arequipa,a quien enfrenta mañana domingo.

Será a partir de las tres de la tarde en el Estadio Campeones del 36 de Sullana, cotejo que será dirigido por el referí nacional Pablo López y en el VAR el árbitro David Huamán.

LOS ALBOS

Atlético Grau empiezan a ceder terreno en el torneo del fútbol peruano, donde está ubicado en el casillero 11 de la tabla acumulada con 36 puntos, a 8 de la zona clasificatoria a una copa internacional, que actualmente la ocupa su paisano Alianza Atlético.

El cuadro de Ángel Comizzo, que había hecho un buen Torneo Apertura, ha perdido demasiado puntos jugando tanto de local como de visita y ahora corre el peligro de no lograr un cupo a un torneo Sudamericano, pero aún así mantienen las esperanzas y tendrá que lucharla hasta el final.

El plantel atrás dejó atrás la última derrota ante los “Íntimos”, a quienes le faltaron en respeto en su casa, con un juego atíldado y cubriendo los espacios, ganándole en algunos pasajes del partido la iniciativa y trabajan pensando en los “Rojinegros” a quienes quieren ganarle.

LA VISITA

Por su parte, su rival FC. Melgar viene de ganar al Cienciano del Cusco por 2-0 jugando en su casa y está en mejor mejor ubicación en la tabla acumulada, en el 5to. puesto con 58 unidades.