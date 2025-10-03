Alianza Atlético comenzó los trabajos con miras a su partido de este domingo ante Deportivo Garcilaso, a partir de las 5:30 p.m., en el Estadio Garcilaso de la Vega en Cusco, por la 13° fecha del Torneo Clausura, que será dirigido por el árbitro Daniel Ureta.

Los “Churres” vienen de caer derrotados ante la “U” y está en el casillero 14 con 10 puntos, mientras en el acumulado octavo, con 44 unidades.

Su rival de turno también viene de caer derrotado por goleada de 4-0 ante Cusco FC, estando 5to. con 18 puntos en la tabla clausura y en el acumulado 6to. con 45 puntos.

SEGURO

El delantero Agustín Graneros lamentó la derrota ante la “U”, pero señaló que ya dieron la vuelta a la página e intentarán recuperarse ante Garcilaso este domingo.

“ Duele mucho este traspiés, controlamos el partido pero no se dio y perdimos el invicto que teníamos este año ante los equipos grandes. Tenemos que cambiar, hay que recuperarse rápido e ir a buscar los 3 puntos al Cusco para estar en puestos de Copa, que es nuestro objetivo ”, dijo.

Graneros fue uno de los que se dieron íntegros durante el partido ante Universitario, donde cayeron derrotados por 2-0, con goles conseguidos por Martín Pérez Guedes (69´) y José Rivera (89´), jugando de local en el Estadio Mansiche de Trujillo.

CONFIANZA

“Tenemos que mantener el buen rendimiento mostrado durante la temporada, somos conscientes que debemos dar mucho más. Mi temporada ha sido buena, sumando goles y asistencias. He jugado casi todos los partidos y eso es bastante gratificante y espero seguir haciéndolo en bien del equipo”, enfatizó.