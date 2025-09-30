A pesar que Alianza Atlético juega de local, no lo hará en su estadio de Sullana, sino en el Estadio IPD Mansiche de Trujillo, cuando mañana miércoles a las 6:00 p.m. enfrente al líder del Torneo Clausura, Universitario de Deportes, por la décima segunda fecha.

Mientras el equipo crema, con su técnico Jorge Fossatti, tratará de romper la “racha” de los sullaneros, que se preparan para ganarles y seguir entre los ocho primeros equipos y en zona de clasificación a un torneo internacional.

PUEDES VER: Liga 1: Los “Churres” sullaneros caen derrotados en los minutos finales

LA CONSIGNA

Los “Churres” buscarán conseguir un nuevo triunfo jugando en condición de local, que les permita escalar en la tabla de posiciones del Torneo Clausura, donde ocupa actualmente el puesto 13, con diez puntos.

Además, los de Sullana se encuentran luchando por un lugar en la próxima edición de una Copa Sudamericana y un triunfo lo consolidaría, eso lo tiene bien definido los pupilos del técnico Gerardo Ameli, que espera ansiosos seguir cosechando triunfos a escasos 7 fechas de la culminación de la Liga 1.

MIRA ESTO: Liga 1: Los Albos visitarán a Alianza Lima en la fecha 12 del Clausura

EL RIVAL

Universitario viene de ganar a Cusco FC, se consolida en la punta con 24 puntos en el Torneo Clausura y se mantiene líder en la tabla acumulada con 63 unidades. Se prepara mentalizado para enfrentar a los “Churres”, un rival nada sencillo y donde el partido se le torna difícil.

Cabe señalar que en el Torneo Apertura, los sullaneros le ganaron a la “U” en Lima por 1-0. También superó a Alianza Lima y a Sporting Cristal en una oportunidad y en la otra les sacó empates jugando en la capital. Por lo que se mantiene invicto jugando con los 3 equipos grandes del Perú.