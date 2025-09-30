Los albos, que vienen de alza en los últimos compromisos en el Torneo Clausura, juegan mañana a las 8:30 p.m. ante Alianza Lima, que está dolido de la derrota (2-1) que le aplicó el domingo Cienciano, jugando en el Cusco.

Mientras tanto, Atlético Grau consiguió un abultado triunfo de 3-1 ante Sport Huancayo y está en un lugar expectante en la tabla de colocaciones, estando muy cerca a los puestos de clasificación a un torneo internacional.

Los dirigidos por el técnico Ángel Comizzo esperan agenciarse de un triunfo en el Estadio Matute, que seguro lucirá lleno para alentar al equipo blanquiazul, que no desmaya en lograr campeonar en el Clausura.

Para afrontar este compromiso, el técnico albo enviará lo mejor de su artillería, donde Neri Bandiera, Tomás Sandoval y Miguel Garro quieren anotarle al equipo blanquiazul.

GRONES CON BAJAS

En el equipo de Alianza Lima afrontará su partido ante los albos con varias bajas. el técnico Néstor Gorosito tendrá la ausencia de su dupla de zagueros Carlos Zambrano (suspendido ante Cienciano) y Renzo Garcés que arrastra dos fechas de castigo.

Asimismo no serán de la partida el ecuatoriano Eryc Castillo y el lesionado Alessandro Burlamaqui, por lo que Néstor Gorosito tendrá más de un dolor de cabeza, para buscar los reemplazantes en el equipo titular, donde no descarta la presencia de Paolo Guerrero y Hernán Barcos.