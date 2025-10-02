El entrenador rojinegro, Juan Reynoso, informó hoy en conferencia de prensa que los clásicos como el FBC Melgar - Cienciano primero se juega bien para después ganarlo. Sin embargo, mencionó que el otro partido se disputará en las tribunas. “Esperemos que la gente nos acompañe”, dijo.

No obstante, Reynoso aún tiene algunas dudas para conformar el once inicial, por lo pronto anunció que Nelson Cabanillas y Jhonny Vidales concentrarán con el equipo y con posibilidades de jugar mañana desde las 19:30 horas en el estadio Monumental de la UNSA.

Sin embargo, El estretaga nacional adelantó que Alexis Arias no sería tomado en cuenta debido a unas molestias, “vamos a cuidarlo”. Mientras, Cristian Bordacahar estará en la lista de espera, “al ‘chapu’ lo vamos a esperar hasta el último”, dijo.

Cienciano se encuentra desde hoy en la ciudad de Arequipa, llega al duelo de mañana con la moral al tope luego de ganarle 2-1 a Alianza Lima. En cambio, a Melgar no le quedó otra opción que resignarse a perder dos puntos en Curtervo al empatar 1-1 con Comerciantes Unidos.

“El equipo hizo un buen partido, con el control del balón y una distracción complicó el resultado. Nos está faltando cerrar los partidos. Se viene una seguidilla importante de partidos, el equipo sigue creciendo. Estamos con ganas de jugar y seguir sumando”, apuntó el DT Reynoso.

SELECCIÓN

Matias Lazo es uno de los futbolistas que está en el radar de Juan Reynoso y también dela selección nacional de fútbol. “Gracias a Dios he tenido la oportunidad de llegar a la selección”, dijo.

Con Melgar aspira llegar a lo más alto de la tabla de posiciones, pelear por el campeonato de la Liga 1 o clasificar a la Copa Libertadores, como premio consuelo.

Bernardo Cuesta recibirá mañana minutos antes del partido una distinción por parte del club rojinegro por el partido 400 defendiendo los colores de Melgar. Lleva 193 goles con la camiseta del Dominó.