El sábado 23, en la plataforma de la Unidad Vecinal, ocho instituciones medirán su talento en el básquetbol, en las categorías damas y varones en el inicio del II Campeonato Intercolegios de Padres de Familia.

Equipos representativos de Turicará, Vallesol, Montessori, Proyecto, Salesiano, Nuestra Señora de Lourdes, Kairos y María Reyna de Chulucanas, saltarán a la cancha a dejarlo todo por sus colores.

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ESPECTÁCULO

Con ello los padres de familia demostrarán que la pasión por el deporte no tiene edad, prometiendo mucho más que competencia, integración, valores, compañerismo y espectáculo dentro y fuera del campo.

Bajo el lema “Porque el ejemplo es la mejor enseñanza” , los padres de familia asumen un rol protagónico, promoviendo valores como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo, dejando una lección clara para sus hijos desde la cancha.

Piura vivirá una verdadera fiesta deportiva donde el balón no solo rebota en el piso, sino también en el corazón de quienes creen en el poder del deporte para transformar.