El atletismo peruano sigue imparable a nivel mundial. Con una exhibición de garra y coraje, las marchistas Evelyn Inga y Kimberly García hicieron historia este sábado al conquistar el primer y segundo lugar, respectivamente, en la competencia internacional ‘45th Dudinská 50’, evento de nivel oro de la World Athletics.

PODIO BLANQUIRROJO

En una jornada fría pero cargada de adrenalina, Evelyn Inga se impuso en la prueba de los 21 km con un tiempo impresionante de 1h 33min 49s, crono que no solo le valió la medalla de oro, sino que estableció un nuevo récord nacional en la distancia. Con este triunfo, Inga firma un bicampeonato histórico, tras haber ganado también la edición 2024 en tierras eslovacas.

Por su parte, nuestra bicampeona mundial Kimberly García demostró su vigencia y poderío al cronometrar 1:34:17, asegurando la presea de plata y consolidando el “1-2” para el Perú. El podio fue completado por la mexicana Alejandra Ortega (1:35:57), quien no pudo seguirle el paso a las peruanas.

MIRADA EN EL MUNDIAL

Tras cruzar la meta, una emocionada Evelyn Inga destacó el alto nivel de la competencia. “Haber competido al lado de atletas top del mundo hizo que el nivel sea muy fuerte, y estoy contenta porque todo me salió bien”, afirmó la ganadora.

La atleta ya tiene la mira puesta en su próximo desafío: el Mundial de Marcha Atlética por Equipos en Brasil, que se realizará este 12 de abril. “Tenemos un equipo muy fuerte y estoy segura de que saldremos triunfantes”, sentenció.