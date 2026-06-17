La selección de Inglaterra debutará este miércoles 17 de junio frente a Croacia por la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026.

El encuentro reúne a dos combinados europeos con amplio recorrido en las grandes competiciones internacionales y llamados a pelear por los primeros puestos de la zona, que también integran Ghana y Panamá.

Además, el partido revive una rivalidad reciente que ha dejado enfrentamientos memorables en Copas del Mundo y Eurocopas.

¿A qué hora juega Inglaterra vs. Croacia?

País Hora Perú 3:00 p.m. Colombia 3:00 p.m. Ecuador 3:00 p.m. Bolivia 4:00 p.m. Venezuela 4:00 p.m. Chile 4:00 p.m. Argentina 5:00 p.m. Uruguay 5:00 p.m. Inglaterra 9:00 p.m. Croacia 10:00 p.m.

¿Dónde ver Inglaterra vs. Croacia EN VIVO?

Según la programación difundida para Perú, el encuentro será transmitido por DSports y DGO.

Las incidencias también podrán seguirse a través de las plataformas digitales autorizadas para la cobertura del Mundial 2026.

Inglaterra busca volver a conquistar el mundo

La selección inglesa llega al Mundial 2026 como una de las favoritas para pelear por el título.

Los “Tres Leones” mantienen una generación que ha conseguido resultados destacados en los últimos años, incluyendo las semifinales del Mundial Rusia 2018 y finales continentales en Europa.

Con una plantilla repleta de figuras que destacan en la Premier League y otras ligas de primer nivel, Inglaterra aspira a conquistar una Copa del Mundo por segunda vez, luego del título obtenido en 1966.

La profundidad de su plantel y su poder ofensivo convierten al conjunto británico en uno de los candidatos naturales al campeonato.

Croacia quiere seguir compitiendo entre la élite mundial

Croacia se ha convertido en una de las selecciones más consistentes del fútbol internacional en la última década.

Los balcánicos fueron subcampeones en Rusia 2018 y semifinalistas en Qatar 2022, consolidándose como uno de los equipos más competitivos de Europa.

Su identidad futbolística se caracteriza por la técnica en el mediocampo, la disciplina táctica y una notable capacidad para afrontar partidos de máxima exigencia.

Pese al recambio generacional, Croacia mantiene la ambición de volver a ser protagonista y comenzar con un triunfo sería fundamental para sus aspiraciones.

Un antecedente que marcó a ambas selecciones

El choque entre ingleses y croatas trae a la memoria la semifinal del Mundial de Rusia 2018, cuando Croacia remontó y eliminó a Inglaterra para clasificar por primera vez a una final mundialista.

Años después, ambos equipos vuelven a encontrarse en una Copa del Mundo con nuevas generaciones, pero con el mismo objetivo: iniciar con una victoria que los acerque a los octavos de final.

Grupo L: favoritos desde el inicio

Inglaterra y Croacia aparecen como los principales candidatos para avanzar a la siguiente ronda dentro del Grupo L.

Sin embargo, Ghana y Panamá intentarán romper los pronósticos y pelear por uno de los dos boletos disponibles.

Por ello, sumar tres puntos desde la primera jornada puede resultar decisivo para el desarrollo del grupo.