La selección de Francia comenzó con triunfo su participación en el Mundial al derrotar por 3-1 a Senegal en un encuentro correspondiente al Grupo I.

Kylian Mbappé fue la gran figura del compromiso al marcar dos goles y liderar la reacción francesa tras una primera etapa equilibrada.

Durante los primeros 45 minutos, Senegal mostró un buen rendimiento y generó las ocasiones más claras. Nicolas Jackson estuvo cerca de abrir el marcador con un remate que terminó en el poste, mientras que Ismaila Sarr desperdició otra oportunidad antes del descanso. Francia, en cambio, tuvo dificultades para crear peligro.

El panorama cambió en la segunda parte. Michael Olise comenzó a influir más en el juego ofensivo y asistió a Mbappé para el 1-0 a los 66 minutos. Más adelante, Bradley Barcola amplió la ventaja tras una rápida acción individual que terminó con una definición por encima del arquero Edouard Mendy.

Cuando el partido parecía definido, Ibrahim Mbaye descontó para Senegal a los 90+5′. Sin embargo, apenas un minuto después, Mbappé sentenció el resultado con un remate de larga distancia para firmar el 3-1 definitivo.

Con este doblete, el delantero francés llegó a 14 goles en los Mundiales y quedó a dos del récord histórico de Miroslav Klose.